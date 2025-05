Sciatori morti su Alpi Svizzere | trovati 5 corpi su ghiacciaio Adler

Cinque sciatori sono stati trovati senza vita sul ghiacciaio Adler nelle Alpi svizzere. Le autorità stanno attualmente conducendo le operazioni di riconoscimento delle vittime, mentre il Ministero pubblico svizzero ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire le ultime ore di vita degli alpinisti. Un dramma che ha sconvolto la comunità alpina e sollevato interrogativi sulla sicurezza in montagna.

Al momento sono in corso le operazioni di riconoscimento delle vittime, mentre il Ministero pubblico della Svizzera ha aperto un'indagine per fare chiarezza su cosa sia accaduto e per ricostruire le ultime ore di vita degli sfortunati alpinisti

