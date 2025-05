Schianto frontale tra due auto nella notte ad Albavilla una 20enne sbalzata fuori dall’abitacolo | è gravissima

Nella notte ad Albavilla, un grave incidente frontale tra due auto ha coinvolto sei persone, tra cui quattro giovani e due adulti. Una ragazza di 20 anni è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e versa in condizioni gravissime. L'incidente, avvenuto vicino a Erba (Como), ha destato grande preoccupazione. Le forze dell'ordine sono sul posto per le indagini e i soccorsi. Continua a leggere per aggiornamenti.

La scorsa notte due auto si sono scontrate frontalmente ad Albavilla, vicino a Erba (Como). Nell'incidente sono rimaste coinvolte sei persone: quattro 20enni e due 50enni. Nell'impatto una ragazza è stata sbalzata fuori dall'abitacolo dell'auto e ha riportato gravi lesioni... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Schianto frontale tra due auto nella notte ad Albavilla, una 20enne sbalzata fuori dall’abitacolo: è gravissima

