Schianto auto-moto due feriti | interviene anche l' elicottero

Un grave incidente stradale ha scosso Rossiglione nel tardo pomeriggio di domenica 25 maggio 2025. In via Fratelli Pesce, un'automobile e una moto si sono scontrate, causando ferite per i due occupanti della moto. I soccorsi sono stati immediati, con l'intervento di un elicottero, mentre gli accertamenti sulle cause dello schianto sono in corso.

Mobilitazione per i soccorsi a Rossiglione nel tardo pomeriggio di domenica 25 maggio 2025. Intorno alle ore 17 c'è stato un incidente stradale in via Fratelli Pesce. Lo schianto, per ragioni in via di accertamento, ha coinvolto un'automobile e una moto con a bordo due persone, entrambe rimaste... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Schianto auto-moto, due feriti: interviene anche l'elicottero

