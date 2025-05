Schiacciato da un pistone Fondazione Fs non ha colpa

Durante un incidente probatorio, è stato ricostruito che Francesco Mancuso, operaio specializzato, è morto a causa di un macchinario schiacciato da un pistone, senza responsabilità della Fondazione FS. L’incidente è avvenuto nel novembre 2023 nel deposito, e la dinamica è stata chiarita dal perito incaricato. Non sono emerse colpe specifiche, e l’incidente ha sottolineato i rischi sul luogo di lavoro.

Nell’incidente probatorio che si è svolto in Tribunale è stata ricostruita dal perito incaricato la dinamica dell’incidente che è costato la vita a Franceco Mancuso, operaio specializzato che nel novembre 2023 è rimasto schiacciato da un macchinario mentre lavorava all’interno del deposito della Fondazione Fs di Migliarina. L’ingegnere Gloria Belloni nominata dal giudice Marinella Acerbi (nella foto a sinistra) ha presentato la lunga relazione con la quale ha escluso responsabilità in capo alla Fondazione Fs e alla ditta che aveva predisposto l’intervento di manutenzione poi subappaltato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schiacciato da un pistone. Fondazione Fs non ha colpa

