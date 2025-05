Scherma sciabolatrici lontane dal podio a Lima Battiston e Rotili fuori agli ottavi vince Emura

Continua il 2025 di successi per Misaki Emura. Dopo le vittorie a Tunisi ed Heraklion, la giapponese ha trionfato anche nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Lima. Un successo arrivato battendo in finale la spagnola Araceli Navarro con il punteggio di 15-12. Sul podio ci sono salite anche la turca Nisanur Erbil e l’ungherese Luca Szucs. Purtroppo è stata una giornata deludente per i colori azzurri, visto che nessuna delle italiane è riuscita ad arrivare almeno ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, sciabolatrici lontane dal podio a Lima. Battiston e Rotili fuori agli ottavi, vince Emura

