Scherma | le spadiste conquistano il secondo posto nella prova a squadre in Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma riserva una grande soddisfazione per l'Italia: le spadiste si sono posizionate al secondo posto nella prova a squadre. In una finale avvincente contro la Polonia, le atlete italiane hanno dimostrato talento e determinazione, conquistando il podio con una prestazione di alto livello. Scopriamo insieme i dettagli di questa entusiasmante competizione e il cammino che ha portato a questo straordinario risultato.

Si conclude con una bella notizia la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità spada. In occasione della gara a squadre l’Italia ha conquistato una bella seconda posizione, cedendo il passo soltanto alla Polonia al termine di una finale molto combattuta. Ma andiamo con ordine. La formazione composta da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk ha cominciato il suo cammino battendo nettamente la Romania, regolandola con il risultato di 33-26. Decisamente più ostica la sfida ai quarti, dove le nostre portacolori hanno superato per due stoccate l’Ucraina, chiudendo i conti sul 42-40... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: le spadiste conquistano il secondo posto nella prova a squadre in Coppa del Mondo

Leggi anche questi approfondimenti

Scherma, Tommaso Marini secondo nel GP di Shanghai. Sul podio Giulio Lombardi

Al Grand Prix di Shanghai di scherma, l’Italia si conferma protagonista, con Tommaso Marini secondo e Giulio Lombardi terzo nel fioretto maschile.

Scherma, nove spadiste accedono al tabellone principale in Coppa del Mondo

Nove spadiste si qualificano per il tabellone principale della Coppa del Mondo di scherma, in scena a Wuxi, Cina, nel fine settimana.

Alla Deco il premio industria Felix per il secondo anno consecutivo

La Deco S.p.A. si aggiudica per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio Industria Felix come miglior impresa del settore ambiente.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scherma: le spadiste conquistano il secondo posto nella prova a squadre in Coppa del Mondo

Come scrive oasport.it: Si conclude con una bella notizia la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità spada. In occasione della gara a squadre l'Italia ha conquistato ...

Scherma, coppa del mondo spada: Italia seconda nella prova a squadre in Cina

Riporta sport.sky.it: Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk seconde alle spalle della Polonia in coppa del mondo a Wuxi (Cina) nella prova a squadre di spada femminile. Successo in finale per ...

Scherma, nove spadiste accedono al tabellone principale in Coppa del Mondo

Segnala oasport.it: Saranno complessivamente nove le spadiste che si giocheranno le proprie chance nel tabellone principale in quel di Wuxi, città della Cina che ospita ...

2018 T04 02 M F Individual Novi Sad SRB European Championships podium CHEREMISINOV RUS vs AVOLA ITA