Scatti stipendiali 2013 e lo stop della Corte di Cassazione | un ricorso in Corte Europea dei Diritti è ipotizzabile ma con prudenza

Gli scatti stipendiali del 2013 e la pronuncia della Corte di Cassazione hanno riacceso il dibattito sulle disparità salariali del personale docente italiano rispetto ai colleghi europei. Lo stop giudiziario ha sollevato questioni sul riconoscimento economico, delineando un quadro complesso che potrebbe, con prudenza, portare a un ricorso presso la Corte Europea dei Diritti. Un tema centrale nella difesa dei diritti dei lavoratori della scuola italiana.

Lo stop da parte della Corte di Cassazione al riconoscimento economico del 2013, ha riaperto il dibattito sulle condizioni economiche del personale della scuola ed in particolare del personale docente che risulta in palese disparità salariale rispetto ai colleghi degli altri paesi dell’Unione Europea. In particolare, gli stipendi degli insegnanti italiani risultano inferiori rispetto alla media europea, senza che vi sia una compensazione adeguata in termini di avanzamento di carriera o benefici contrattuali. Un argomento affrontato durante una nostra diretta con ospite Marcello Pacifico, Presidente ANIEF... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

