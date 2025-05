Scatta Vacanze Sicure migliaia di auto con pneumatici fuorilegge | cosa si rischia

Con l'arrivo della stagione estiva, torna l'iniziativa "Vacanze Sicure", che mira a verificare lo stato degli pneumatici delle auto. Migliaia di veicoli verranno controllati per individuare pneumatici fuorilegge, mettendo in luce i rischi connessi a una guida non sicura. La campagna si propone di sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza di avere gomme adeguate per garantire la sicurezza su strada durante le vacanze.

Riparte anche quest'anno l'operazione di verifica, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza degli pneumatici per una guida sicura... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scatta “Vacanze Sicure”, migliaia di auto con pneumatici fuorilegge: cosa si rischia

