Scatta la zona rossa nel quadrante di via Roma | durerà per 40 giorni

Da lunedì 26 maggio, in provincia di Treviso scatta la prima "zona rossa" nel quadrante di via Roma a Treviso, con una durata di 40 giorni. La decisione, presa in seguito a recenti eventi e necessità di sicurezza, introduce severe restrizioni nell’area. La misura, annunciata dopo mesi di discussioni, mira a garantire la quiete pubblica e a prevenire ulteriori incidenti, segnando un capitolo importante nella gestione della sicurezza cittadina.

Da domani, lunedì 26 maggio, parte la prima "zona rossa" in provincia di Treviso: interessato dalla misura di sicurezza, per una durata di 40 giorni, il quadrante di via Roma a Treviso. Di "zona rossa" si parla in città dal gennaio scorso, a poche settimane dall'omicidio di via Castelmenardo, e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Scatta la "zona rossa" nel quadrante di via Roma: durerà per 40 giorni

No alla “zona rossa”! La mobilitazione inizia con un volantinaggio nel quartiere

No alla zona rossa: inizia la mobilitazione nel quartiere con un volantinaggio. La Coalizione Civica si oppone all'ipotesi di istituire una zona rossa nel quadrante di via Roma a Treviso, partecipando al dibattito in vista del vertice in Prefettura del 20 maggio, dove questa misura verrà ratificata.

Napoli, decretata zona rossa: ecco perché

Napoli, con il quartiere Ponticelli, è stata decretata "zona rossa" a seguito di un'ordinanza firmata in Prefettura.

Ponticelli diventa ‘zona rossa’, cosa prevede l’ordinanza

Ponticelli è stata dichiarata 'zona rossa' a causa di situazioni critiche di ordine e sicurezza pubblica.

TREVISO | SCATTA LA ZONA ROSSA NEL QUADRANTE DI VIA ROMA: DAL 26 MAGGIO PER 40 GIORNI

Lo riporta ilgazzettino.it: TREVISO - Si parte da lunedì. La tanto attesa “zona rossa” entrerà in vigore il prossimo 26 maggio e durerà 40 giorni. Il prefetto Angelo Sidoti, nelle ...

Secondo corrieredelveneto.corriere.it: L'applicazione del provvedimento avverrà nell'area tra via Roma, via Dandolo e il Lungosile. La Federazione italiana pubblici servizi: «Ora valutare il resto della provincia» ...

