Scassinati i distributori automatici del parcheggio di via San Leonardo | è caccia al ladro

In un episodio che ha scosso il quartiere, i distributori automatici del parcheggio di via San Leonardo a Salerno sono stati nuovamente presi di mira dai ladri. Si tratta del terzo furto in pochi giorni, con un uomo poco prima delle 9.30 che, a volto scoperto e armato di un arnese da scasso, ha forzato i distributori rubando monete. A filmare la scena sono....

Terzo furto, in pochi giorni, all’interno del parcheggio di via San Leonardo a Salerno. Questa mattina, intorno alle 9.30, un uomo a volto scoperto e con in mano un arnese da scasso si è avvicinato ai distributori di cibo e bevande per scassinarli e rubare le monete. A riprendere la scena sono... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Scassinati i distributori automatici del parcheggio di via San Leonardo: è caccia al ladro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Distributori automatici in Comune, il sindaco: "Inviati gli atti ai carabinieri"

Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha commentato le recenti polemiche dei consiglieri di minoranza riguardo ai distributori automatici nella casa comunale, inviando gli atti ai carabinieri e difendendo la propria scelta.

In Provenza arrivano i distributori di vino automatici. Ma c’è chi protesta

In Provenza arrivano i distributori automatici di vino, ma scoppia la protesta. Cave O Vin consente ai clienti di acquistare bottiglie 7 giorni su 7, suscitando reazioni contrarie da enoteche e cantine, che denunciano un'“Uberizzazione” del settore.

Animali usati come premi nei distributori automatici in Cina. Il video e la denuncia: “Pescati come oggetti”

In Cina, cuccioli di cane vengono ingannevolmente venduti come premi nei distributori automatici, una pratica crudele denunciata dall'organizzazione Action Project Animal di Davide Acito.

Su questo argomento da altre fonti

Nocera Inferiore, scassinati distributori automatici: ladri ripresi in video

Lo riporta ilmattino.it: Furto nelle due Nocera ai distributori automatici di bevande, il danno ammonta a diverse migliaia di euro. Sui due episodi, avvenuti molto probabilmente a distanza di qualche ora, indagano i ...

Nocera Inferiore, nuovo furto a scuola: scassinati distributori

Riporta ilmattino.it: I ladri, entrati probabilmente da una finestra scorrevole della facciata esterna dell’edificio che da su via Atzori, hanno scassinato i distributori automatici di bevande e merendine che si ...

Nocera, ladri scatenati in una scuola: scassinati i distributori automatici di bevande

Segnala salernonotizie.it: per poi scassinare i distributori automatici di bevande e merendine che si trovano nella sala all’ingresso. I maggiori danni comunque sono quelli riportati dalla struttura dal momento che l ...

Uomo incastrato nel distributore automatico