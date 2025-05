Scarlett johansson torna nel marvel con spider-noir

Scarlett Johansson torna nel Marvel Universe con "Spider-Noir", un'innovativa esplorazione delle realtà alternative. Ambientato su Earth-90214, noto come Marvel Noir, questo mondo presenta una versione oscura e stilizzata dei classici eroi. Tra i protagonisti spicca Spider-Man Noir, un'inedita incarnazione del celebre supereroe, che trasforma la sua storia in un affascinante racconto in bianco e nero, ricco di suspense e mistero.

Il Marvel Universe si espande attraverso molteplici realtà alternative, tra cui Earth-90214, nota come Marvel Noir, che presenta un'interpretazione più oscura e stilizzata dei personaggi classici. Tra queste figure emerge Spider-Man Noir, un'inedita versione in bianco e nero del celebre supereroe, che sta per fare il suo debutto nel live-action grazie a una nuova serie televisiva con Nicolas Cage nel ruolo principale. Questa evoluzione narrativa apre nuove possibilità anche per altri personaggi, come Black Widow, interpretata da Scarlett Johansson, la quale potrebbe trovare una nuova chiave di lettura all'interno di questa multiverso alternativo...

Cosa riportano altre fonti

