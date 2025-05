Scandalo Sant' Alessio quel patrimonio abbandonato dell' Istituto per ciechi

Il patrimonio immobiliare abbandonato del Sant'Alessio, ospedale pubblico dedicato alla riabilitazione dei non vedenti, solleva molteplici dubbi etici e gestionali. Immobili nel cuore di Roma, destinati ai ciechi e ora lasciati decadere, sono stati occupati da privilegiati che ne usufruiscono senza pagare. Un scandalo che evidenzia il degrado delle strutture e la necessità di intervenire per tutelare il patrimonio e i più vulnerabili.

Una serie di immobili nel cuore della Capitale, destinati ai non vedenti e del tutto abbandonati. O peggio, occupati da privilegiati che non pagano nulla. Queste case sono di proprietà del Sant'Alessio, l'ospedale pubblico che si occupa delle attività riabilitative per ciechi che, nonostante sia l'Asp più ricca del Lazio con il suo patrimonio immobiliare da 240 milioni di euro, non solo non riuscirebbe a ricavare alcun profitto, ma a causa di una gestione fallimentare avrebbe accumulato, negli anni, un debito di quasi 24 milioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scandalo Sant'Alessio, quel patrimonio abbandonato dell'Istituto per ciechi

