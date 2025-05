Scambio prigionieri tra Mosca e Kiev nuovo raid sull' Ucraina

Si è concluso un significativo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev, il più ampio dall'inizio del conflitto, con l'intento di facilitare negoziati di pace. Tuttavia, in un'inquietante coincidenza, poche ore dopo, la Russia ha avviato un nuovo e violento raid sull'Ucraina, alimentando le tensioni nel già fragile contesto della guerra. La situazione si fa sempre più complessa e incerta.

Si è concluso il più imponente scambio di prigionieri – militari e civili – tra Russia e Ucraina dall'inizio della guerra, con l'obiettivo, secondo Mosca, di favorire un possibile negoziato di pace. Tuttavia, poche ore dopo l'ultima fase dell'operazione, la Russia ha lanciato un pesante attacco con 370 missili e droni kamikaze su 13 regioni ucraine, causando 12 morti e 60 feriti, inclusa la capitale Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato la doppia minaccia di Mosca e il silenzio di Washington, chiedendo una maggiore pressione internazionale per portare Putin al tavolo delle trattative...

