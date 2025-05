Scala Santa dove si trova a Roma e perché si sale in ginocchio?

La Scala Santa, situata presso la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, è un importante luogo di pellegrinaggio. Per antica tradizione, si pensa che questa scalinata sia stata trasportata da Gerusalemme nel 326, sotto richiesta di Sant’Elena. Si sale in ginocchio come gesto di penitenza e devozione, simbolo di purificazione spirituale e rispetto di un simbolico cammino verso il dividendo divino.

La Scala Santa è da tutti conosciuta come uno dei punti cardine della Basilica di San Giovanni in Laterano insieme alla Cappella dei Papi. Secondo un’antica tradizione cristiana, essa sarebbe stata trasportata lì nel 326. Prima si trovava a Gerusalemme ma per volere di Sant’Elena, imperatrice madre di Costantino, è avvenuto il trasferimento. LEGGI ANCHE:– Guardie svizzere, sai quanto guadagnano e perchè sono svizzere? La Scala è formata da 28 gradini, gli stessi, sempre secondo la tradizione, che Gesù salì più volte il giorno della sua condanna a morte nel palazzo di Ponzio Pilato. 🔗 Leggi su Funweek.it

