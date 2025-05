Scadono domani le iscrizioni ai corsi gratuiti di informatica

Domani, 26 maggio 2025, scadono le iscrizioni ai corsi gratuiti ICT Expert di informatica a Lucca, organizzati dall’agenzia Per-Corso e finanziati dalla Regione Toscana. I corsi, mirati a inserirsi nel settore informatico, sono gratuiti e prevedono anche un’indennità di frequenza. Entrambi i programmi partiranno a breve, offrendo un’opportunità di formazione qualificata per i partecipanti interessati.

Scadono domani 26 maggio 2025 le iscrizioni ai due corsi gratuiti ICT Expert per lavorare nel settore informatico organizzati a Lucca dall'agenzia formativa Per-Corso. Entrambi i corsi partono a breve, sono gratuiti poiché programmati ogni anno dalla Regione Toscana e prevendono indennità di frequenza per gli iscritti. Di cosa si tratta? Security specialist forma una figura di responsabile dell'analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della sicurezza di un sistema informativo, mentre il Software developer è un tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software.

