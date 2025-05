Scadenze fiscali 30 maggio 2025 ultima chiamata per il bonus Zes Unica

Il 30 maggio 2025 rappresenta l’ultima chiamata per prenotare il bonus ZES Unica e ZES Unica Agricoltura, strumenti di crediti d’imposta destinati alle imprese nelle Zone Economiche Speciali. Questi incentivi, erogati dall’Agenzia delle Entrate, favoriscono investimenti nelle regioni interessate entro la fine dell’anno. È fondamentale non perdere questa scadenza per beneficiare delle agevolazioni fiscali e sostenere lo sviluppo economico del territorio.

Il 30 maggio 2025 sarà la data ultima per prenotare il bonus Zes Unica e il bonus Zes Unica Agricoltura, per gli investimenti previsti entro la fine di quest’anno. Si tratta di crediti d’imposta erogati dall’agenzia delle entrate per le regioni che fanno parte della Zona economica speciale, che sono stati prorogati nell’ultima legge di bilancio. Saranno coinvolte Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e le zone assistite 107.3.c della regione Abruzzo. I crediti riguarderanno l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio e fino al 15 di novembre del 2025, per l’acquisto di beni strumentali... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scadenze fiscali 30 maggio 2025, ultima chiamata per il bonus Zes Unica

