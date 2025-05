Scacco matto a Sinner | sentenza clamorosa tutto già finito

Scacco matto a Jannik Sinner: una sentenza clamorosa ha spiazzato il numero 1 del mondo, proprio alle porte del Roland Garros. In un momento di sincera introspezione, Sinner ha ammesso il colpo subito, dimostrando che la grandezza di un campione si misura anche nella capacità di accettare la sconfitta. Un verdetto inaspettato che segna un capitolo significativo della sua carriera.

Sgambetto a Jannik Sinner, ecco cosa è successo al numero 1 del mondo alle porte del Roland Garros: un verdetto del tutto inaspettato. Jannik Sinner lo ha ammesso senza fare troppi giri di parole. Perché, in fin dei conti, la grandezza di un campione la si evince anche dalla sua capacità di riconoscere le potenzialità e i successi dell’altro. Soprattutto dei nemici. E il suo rivale numero uno, sin dall’inizio, è sempre stato Carlos Alcaraz, che insieme a lui è bandiera di questa nuova, fortissima, generazione di tennisti. Scacco matto a Sinner: né ora e né mai (AnsaFoto) – Ilveggente.it Lo stesso Novak Djokovic ha passato loro il testimone una volta per tutte, ammettendo, nei giorni scorsi, che sono l’azzurro e l’iberico, oramai, a comandare, a fare il bello e il cattivo tempo all’interno del circuito maggiore... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Scacco matto a Sinner: sentenza clamorosa, tutto già finito

