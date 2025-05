Sbarco a Salerno 252 migranti in arrivo | tavolo tecnico in Prefettura

Domani mattina, tra le 7 e le 8, è previsto lo sbarco nel porto di Salerno di 252 migranti, a bordo della nave ONG Solidaire. Tra loro, adulti, donne e 98 minori sotto i 18 anni. Contestualmente, si terrà un tavolo tecnico in Prefettura per coordinare le operazioni e affrontare la gestione di questa nuova fase di emergenza migratoria.

Tempo di lettura: 2 minuti È previsto tra le sette e le otto di domani mattina l’approdo della nave ONG Solidaire al molo Manfredi del porto di Salerno. A bordo ci sono 252 migranti che sbarcheranno: 127 sono uomini adulti, 27 donne adulte, 98 sono i minori quindi di età inferiore ai 18 anni, diversi di questi 84 sono minori non accompagnati. Questa mattina, in prefettura a Salerno si è svolto un tavolo tecnico organizzativo nel corso del quale il prefetto Francesco Esposito ha reso noto che per quanto riguarda le destinazioni non resteranno tutti in Campania. Nella regione di sbarco, infatti, ne resteranno 91 di cui 35 saranno minori non accompagnate e 56 adulti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it