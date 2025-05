Sbanda per un malore | Angelo è morto sotto gli occhi del figlio e dei nipoti

Un sabato apparentemente tranquillo si è trasformato in una tragedia a Pisogne, quando Angelo, colto da un malore improvviso mentre era sotto gli occhi del figlio e dei nipoti, è scomparso sotto il peso di un tragico incidente. Quello che avrebbe dovuto essere un pomeriggio di relax lungo il fiume si è concluso in un attimo, lasciando una famiglia distrutta e senza parole.

Doveva essere un sabato semplice, di quelli in cui si lasciano le preoccupazioni a casa per godersi un pomeriggio in famiglia. Una canna da pesca, qualche ora di tranquillità lungo il fiume. Invece, per una famiglia di Pisogne, il viaggio verso Breno si è interrotto bruscamente in un tratto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Sbanda per un malore: Angelo è morto sotto gli occhi del figlio e dei nipoti

