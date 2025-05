Sbanda e si scontra con un’auto Muore davanti a figlio e nipotini

Sbanda improvvisamente, perde il controllo dell’auto e fa un frontale con la macchina che proviene dalla direzione opposta. È morto così, ieri, Bruno Domenighini, 69 anni, di Pisogne, rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale in territorio di Artogne. Il pensionato viaggiava lungo la Statale 42 in compagnia del figlio e dei nipotini, che lo seguivano su una seconda vettura. Il gruppo stava andando a pescare, quando Domenighini è stato visto sterzare e invadere la corsia di marcia sbagliata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sbanda e si scontra con un’auto. Muore davanti a figlio e nipotini

