Saturno entra in Ariete fino al 2028 | il significato e gli effetti su tutti i segni zodiacali

Dal 25 maggio 2025 al 2028, Saturno entrerà in Ariete, portando energia dirompente, rinnovamenti e sfide. Questo transito favorirà l’individualismo, la spinta verso l’autonomia e la rottura delle barriere tradizionali. Ogni segno zodiacale sperimenterà effetti diversi: alcuni troveranno opportunità di crescita, altri affronteranno ostacoli. Scopri come questo importante passaggio planetario influenzerà il tuo destino e il tuo percorso personale fino al 2028

Il 25 maggio 2025 Saturno entra nel segno dell'Ariete fino al 2028: la rottura delle regole e l'io che si fa valere. Ecco cosa significa questo transito, quali segni zodiacali avranno Saturno contro o a favore.

