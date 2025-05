Sassano La Festa della Valle delle Orchidee compie 25 anni | edizione speciale tra natura cultura e tradizioni

La Festa della Valle delle Orchidee di Sassano celebra i suoi 25 anni con un’edizione speciale dal 31 maggio al 2 giugno 2025. Un evento che unisce natura, cultura e tradizioni, diventando uno dei momenti più attesi nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Dopo un quarto di secolo, questa storica manifestazione rinnova il suo fascino, offrendo un’esperienza unica per residenti e visitatori.

Un traguardo importante per uno degli eventi più attesi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Compie 25 anni la “Festa della Valle delle Orchidee”, storico appuntamento promosso dal Comune di Sassano, che tornerà dal 31 maggio al 2 giugno 2025 con un’edizione ancora più ricca di contenuti, attività e partecipazione. Tre giorni all’insegna della scoperta di uno dei patrimoni naturalistici più straordinari del Sud Italia: la Valle delle Orchidee, un ecosistema unico di 47 km², che ospita ben 184 entità diverse di orchidee selvatiche, tra specie, sottospecie, varietà e ibridi naturali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sassano. La “Festa della Valle delle Orchidee” compie 25 anni: edizione speciale tra natura, cultura e tradizioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ai domiciliari organizza festa per il suo compleanno: vicino lo segnala su YouPol, 29enne in carcere

Un 29enne agli arresti domiciliari ha organizzato una festa per il suo compleanno, ma la celebrazione ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine grazie a una segnalazione su Youpol.

L’Italia investe finalmente sul basket 3×3? Ci sarà anche Amedeo Della Valle verso Los Angeles 2028!

Amedeo Della Valle, classe '93, si prepara a vivere un'avventura emozionante nel mondo del basket 3×3.

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Cosa riportano altre fonti

La valle delle orchidee in campania: un tesoro naturale e la festa della natura a sassano

Lo riporta gaeta.it: La valle delle orchidee nel parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ospita una ricca biodiversità di orchidee selvatiche; a Sassano si celebra la festa della natura con eventi culturali ...

Un tesoro naturale nel Cilento con la 'Valle delle Orchidee'

Riporta ansa.it: In Campania una valle che custodisce un tesoro naturale tra i più straordinari d'Europa: è la "Valle delle Orchidee", nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove la biodi ...

“Senza Barriere nella Valle delle Orchidee”, il turismo accessibile a Sassano (VIDEO)

Segnala napolivillage.com: “Senza Barriere nella Valle delle Orchidee”: è il tema dell’evento all’aperto dedicato al turismo accessibile, patrocinato dal Consiglio Regionale della Campania e dal Comune di Sassano (SA) e ...

Sassano in festa per il “Gran Finale della Valle delle Orchidee”