Sassano celebra la 25esima edizione della “Festa della Valle delle Orchidee”

Sassano celebra la 25ª edizione della Festa della Valle delle Orchidee, un evento che da oltre due decenni valorizza il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, questa storica manifestazione si rinnova offrendo un’edizione ancora più ricca di contenuti e partecipazione, affermando il legame tra cultura, natura e tradizioni del territorio. Un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie della valle e delle sue

Compie 25 anni la “Festa della Valle delle Orchidee”, lo storico appuntamento promosso dal Comune di Sassano nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che tornerà dal 31 maggio al 2 giugno 2025 con un’edizione ancora più ricca di contenuti e partecipazione. Una tre giorni dedicata alla scoperta di uno dei patrimoni naturalistici più straordinari del Sud Italia, dove natura, cultura e tradizione si fondono in un’esperienza immersiva e gratuita per tutti. La Valle delle Orchidee, che si estende per 47 km², è uno degli ecosistemi botanici più preziosi del Mediterraneo, con 184 entità diverse di orchidee selvatiche catalogate: si contano 68 specie, 57 sottospecie, 35 varietà e 24 ibridi naturali... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Sassano si celebra la 25ª edizione della Festa della Valle delle Orchidee, un evento storico che quest'anno si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2025 nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

