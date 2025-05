SARABANDA CELEBRITY | ENRICO PAPI RIPORTA SU ITALIA1 IL LEGGENDARIO GAME MUSICALE

Domenica 25 maggio, su Italia 1, torna "Sarabanda Celebrity", il mitico game show musicale condotto da Enrico Papi. Con un mix esplosivo di musica, gioco e adrenalina, questa nuova versione del quiz, prodotto da Banijay Italia, promette di coinvolgere un pubblico vasto e affezionato. Preparati a vivere emozioni indimenticabili e sfide mozzafiato, in un format che continua a appassionare generazioni!

La musica, il gioco, l'adrenalina della sfida. Domenica 25 maggio, in prima serata, su Italia 1 arriva "Sarabanda Celebrity", il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale – prodotto da Banijay Italia – che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L'obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. I giochi di ogni puntata: –  PLAYLIST: bisogna indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio...

