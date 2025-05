Sarabanda Celebrity Enrico Papi mette in campo otto vip per scatenarsi al karaoke | ecco cosa accadrà

Enrico Papi torna su Italia Uno con “Sarabanda Celebrity”, un'edizione speciale in prima serata. Otto VIP, divisi in due squadre, si sfidano tra karaoke, memorie e aneddoti, per scatenarsi e divertirsi. Dal 25 maggio, in un mix di musica, talento e spontaneità, i protagonisti danno vita a una serata all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento.

Enrico Papi torna su Italia Uno al timone di una edizione speciale di uno dei suoi programmi di successo. Da stasera domenica 25 maggio, in prima serata, arriva “Sarabanda Celebrity”. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. Ospiti per la prima puntata: Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi e Orietta Berti – e quello maschile, con Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical. I giochi di ogni puntata saranno: “ Playlist” dove bisogna indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sarabanda Celebrity, Enrico Papi mette in campo otto vip per scatenarsi al karaoke: ecco cosa accadrà

