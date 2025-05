Sarabanda Celebrity 25 05 2025 su Italia 1 | otto vip in sfide musicali e 7X30

Questa domenica 25 maggio 2025, su Italia 1, torna Sarabanda Celebrity in prima serata. Otto vip si sfideranno in emozionanti sfide musicali e 7x30, offrendo divertimento e suspence. Un'edizione rinnovata che promette intrattenimento coinvolgente e sorprese, mettendo alla prova le competenze musicali delle celebrità e regalando momenti imperdibili a milioni di telespettatori.

La nuova edizione di Sarabanda Celebrity sarà trasmessa in prima serata su Italia 1 questa domenica 25 maggio 2025. Il celebre quiz che unisce musica, divertimento e sfide coinvolgenti torna in una veste rinnovata, pronta a intrattenere milioni di telespettatori con situazioni sempre nuove e stimolanti. Una sfida a due team In ogni puntata, Sarabanda

