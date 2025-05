Santa Marta è troppo cara Papa Leone torna al Palazzo Apostolico

Santa Marta è troppo cara; Papa Leone XIV torna al palazzo apostolico. I primi passi di Leone alla guida della Chiesa soddisfano le aspettative dei cardinali, che desideravano un buon pastore e un riequilibrio della forma di governo vaticana, compromessa dal pontificato precedente. Leone XIV dimostra fermezza e capacità di leadership, iniziando a ristabilire ordine e stabilità all’interno della Chiesa e delle sue istituzioni, guadagnandosi la fiducia dei suoi collaboratori.

I primi passi di Leone XIV alla guida della Chiesa stanno ampiamente soddisfacendo le aspettative dei cardinali che lo hanno eletto. Gli eminentissimi cercavano sì un buon pastore, ma ancor più confidavano che il nuovo pontefice potesse riequilibrare quella forma di governo che sotto il pontificato di Bergoglio aveva assunto derive autoritarie e destabilizzato clero e fedeli con numerosi atti ritenuti fin troppo arditi. Leone ha innanzitutto ristabilito - con gentilezza ma con fermezza - la dignità propria spettante al Sommo Pontefice con gesti piccoli ma significativi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Santa Marta è troppo cara. Papa Leone torna al Palazzo Apostolico

