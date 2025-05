Sansovino | Restyling della rosa per puntare al massimo torneo regionale

La Sansovino Arezzo, guidata dal presidente Iacomoni, si prepara al massimo torneo regionale. Dopo le conferme di giocatori come Florindi, Vasseur, Mirante e Ricci, la società annuncia anche i saluti a alcune importanti figure dell’ultima stagione, tra cui il portiere Lapo Balcani. Un saluto ai protagonisti che hanno contribuito a consolidare la rosa in vista di una nuova sfida entusiasmante.

AREZZO Dopo le ufficialità di Florindi, Vasseur, Mirante e Ricci, oltre a Gagliardi, ecco che la Sansovino del presidente Iacomoni ha salutato sui propri canali social alcuni dei protagonisti dell’ultima stagione che non resteranno in maglia arancioblù. Salutano il portiere Lapo Balcani, eroe nella finale di Coppa Italia, Matteo Bigazzi, Riccardo Bonechi, Andrea Bongini, Riccardo Croci e Alessio Gianneschi. Al passo d’addio anche Leonardo Imbrenda, Lorenzo Mazza, Matteo Pascucci, Samuele Pigazzini, Mirko Romagnoli e Francesco Virgillito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sansovino: Restyling della rosa per puntare al massimo torneo regionale

