Sanità Società italiana neurologia | Integrazione tra cure palliative e assistenza neurologica

In occasione della Giornata nazionale del sollievo, cresce l'attenzione sull'importante ruolo delle cure palliative in neurologia, elemento ancora poco conosciuto nella società italiana. L'integrazione tra assistenza neurologica e cure palliative è fondamentale per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da malattie neurologiche complesse, offrendo un supporto multidimensionale che supera la semplice gestione dei sintomi.

(Adnkronos) – In occasione della Giornata nazionale del sollievo, che si celebra oggi in tutta Italia, cresce l’attenzione verso un aspetto ancora troppo poco conosciuto delle cure palliative: il loro ruolo fondamentale per garantire la migliore qualità di vita possibile anche nei pazienti affetti da malattie neurologiche a prognosi infausta. Lo fa sapere la Società . L'articolo Sanità, Società italiana neurologia: “Integrazione tra cure palliative e assistenza neurologica” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Sanità, Società italiana neurologia: “Integrazione tra cure palliative e assistenza neurologica”

Scopri altri approfondimenti

Partite Iva italiana per società estere inesistenti: chiusa una società di rappresentanza fiscale

FIRENZE – La Guardia di Finanza intensifica il controllo sulle società estere inesistenti nel commercio online, dopo la chiusura di una società di rappresentanza fiscale.

Conflavoro PMI Sanità guiderà la delegazione italiana al congresso India Health: nuove alleanze per le imprese del medtech

A luglio 2025, Conflavoro PMI Sanità guiderà una delegazione di 11 imprenditori italiani del settore MedTech al congresso India Health a Nuova Delhi, rafforzando le alleanze internazionali e promuovendo opportunità di collaborazione tra imprese italiane e indiane nel settore sanitario e tecnologico.

Positivi risultati per l’atletica aretina nel campionato di società assoluto

La prima giornata del Campionato di Società Assoluto ha portato ottimi risultati per l’atletica aretina.

Il valore della sinergia SIMM-SIN a supporto della Sanità territoriale