Sanità Società italiana neurologia | Integrazione tra cure palliative e assistenza neurologica

In occasione della Giornata nazionale del sollievo, si evidenzia l'importanza crescente dell'integrazione tra cure palliative e assistenza neurologica nella società italiana. Questo approccio mira a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie neurologiche, garantendo un percorso di cura più completo e compatibile con le esigenze individuali. Un focus essenziale per affrontare le sfide di una sanità sempre più orientata alla tutela del benessere globale.

(Adnkronos) – In occasione della Giornata nazionale del sollievo, che si celebra oggi in tutta Italia, cresce l’attenzione verso un aspetto ancora troppo poco conosciuto delle cure palliative: il loro ruolo fondamentale per garantire la migliore qualità di vita possibile anche nei pazienti affetti da malattie neurologiche a prognosi infausta. Lo fa sapere la Società . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com