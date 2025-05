Sanità allarme radioterapia | l’Italia rischia di rimanere senza specialisti

L'Italia si trova di fronte a un grave allarme nel settore della radioterapia, con la prospettiva di una carenza di specialisti. Durante il convegno "Il futuro della radioterapia: formazione, ricerca e innovazione", esperti hanno sottolineato l'urgenza di interventi immediati nella formazione universitaria per garantire cure oncologiche adeguate. Senza tali misure, il rischio è di compromettere la salute di pazienti che necessitano di trattamenti efficaci nei prossimi anni.

“Senza un intervento immediato sul fronte della formazione universitaria, l’Italia rischia di non avere abbastanza radioterapisti per garantire cure oncologiche adeguate nei prossimi anni”. È l’allarme lanciato nel corso del convegno “Il futuro della radioterapia: formazione, ricerca e innovazione”, organizzato dall ’Intergruppo Parlamentare Oncologia: prevenzione, ricerca e innovazione, presieduto dalla senatrice Tilde Minasi. Per Marco Krengli, direttore della UOC di Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto Irccs e presidente di Airo “in Italia ci sono oggi poco più di 1.000 radio-oncologi in attività, un numero ampiamente insufficiente rispetto al fabbisogno reale”... 🔗 Leggi su Ildenaro.it