San Siro sciopero degli ambulanti | Non cacciateci via

A San Siro, il forte grido di protesta degli ambulanti risuona tra striscioni e banconi vuoti. Nella giornata finale di campionato, i 60 commercianti del consorzio hanno scelto di scioperare contro il mancato rinnovo del contratto con la società Milan-Inter. Con l’accordo in scadenza a luglio, la preoccupazione per l'esclusione di 20 stand si fa sempre più pressante. Non ci fate andare via!

Striscioni e banconi vuoti fuori dallo stadio di San Siro nell’ultima giornata di campionato: i 60 ambulanti del consorzio hanno scioperato per il mancato rinnovo del contratto con la società Milan-Inter, che gestisce l’impianto. L’accordo scade a luglio e 20 stand rischiano l’esclusione alla ripresa della stagione, con la perdita di 300 posti di lavoro. “Vogliono vendere a caro prezzo in esclusiva”, accusa Luigi Laenza di Apeca. “Questo è spazio pubblico e paghiamo 800mila euro l’anno”. In piazza si raccolgono firme e solidarietà dai tifosi: “Venire allo stadio è anche comprare un panino”... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - San Siro, sciopero degli ambulanti: "Non cacciateci via"

Approfondisci con questi articoli

San Siro, gli ambulanti in protesta: “Non si chiedono privilegi, ma rispetto per il servizio nei confronti di tifosi e visitatori”

Gli ambulanti di San Siro, in protesta, non chiedono privilegi ma rispetto per il loro servizio a tifosi e visitatori.

PSG-Inter, Sala annuncia: «Maxi schermo a San Siro, c’è intenzione!»

In occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la probabile installazione di un maxi schermo a San Siro.

Olimpiadi 2026, San Siro chiuso un mese. Dove giocherà l’Inter

In vista delle Olimpiadi del 2026, il San Siro sarà chiuso per un mese, sollevando interrogativi su dove giocherà l'Inter.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ambulanti in sciopero: la protesta davanti a San Siro per il rinnovo del contratto

Scrive notizie.it: Negli ultimi giorni, il famoso stadio di San Siro è diventato il palcoscenico di una vibrante protesta. I 60 ambulanti del consorzio, che tradizionalmente operano all’interno e nei pressi dell’impiant ...

Sciopero degli ambulanti fuori dallo stadio di san siro per il mancato rinnovo dei contratti

Secondo gaeta.it: La mancata conferma dei contratti di 60 ambulanti ha scatenato una protesta davanti allo stadio di san siro nell’ultima giornata di campionato. I banconi sono rimasti vuoti e sono stati esposti ...

San Siro, gli ambulanti in protesta: “Non si chiedono privilegi, ma rispetto per il servizio nei confronti di tifosi e visitatori”

Scrive msn.com: Nessuna vendita (alimentari e prodotti di merchandising) oggi in occasione di Milan-Monza, ma cartelloni e striscioni. Oltre sessant’anni di attività messi a rischio dal mancato rinnovo del contratto ...

La protesta dei commercianti delle bancarelle di San Siro