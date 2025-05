San Miniato | Buche pericolose e incuria dilagante

A San Miniato, buche pericolose e incuria diffusa rendono la situazione insostenibile. Mario Fracassi e Marcello Billi, residenti di lunga data, criticano il mancato intervento: nonostante un intervento del Comune due anni fa, i danni non sono stati riparati. La strada e la passerella in via Nenni risultano danneggiate, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. La mancanza di manutenzione alimenta il disagio nel quartiere.

"Una situazione che non è più sostenibile", commentano Mario Fracassi e Marcello Billi, due residenti storici del quartiere San Miniato, riguardo alle condizioni di mantenimento dell'asfalto e della passerella in via Nenni. "Sono venuti due anni fa gli operai del Comune, ma hanno fatto poco o niente – afferma Fracassi –. Cascano i pezzi di cemento e l'asfalto è diventato una buca continua". Una questione già posta all'attuale amministrazione da parte dei residenti della via: "Appena si è insediato il nuovo sindaco, abbiamo iniziato un dialogo per cercare di trovare un soluzione al problema, ma purtroppo ancora nessuno è intervenuto – commenta Billi –.

San Miniato: "Buche pericolose e incuria dilagante"

