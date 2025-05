San Beda il Venerabile | il Santo del 25 Maggio e la sua Eredità

San Beda il Venerabile, nato nel 673 a Wearmouth, è una figura cruciale della storia ecclesiastica inglese, celebrata il 25 maggio. Ricco di contributi alla teologia e alla storiografia, ha scritto importanti opere come la "Historia ecclesiastica gentis Anglorum". La sua eredità include un grande impatto culturale e spirituale, promovendo l’educazione e la conservazione del sapere cristiano, che influenzano ancora oggi la storia e la Chiesa.

San Beda il Venerabile: una Figura Storica. San Beda il Venerabile è una delle figure più importanti della storia ecclesiastica inglese e viene celebrato il 25 maggio. Nato nel 673 a Wearmouth, nel Regno di Northumbria, Beda è noto per il suo contributo alla storiografia e alla teologia cristiana. La sua vita monastica lo ha portato a diventare un erudito di grande rilievo, tanto da essere riconosciuto come Dottore della Chiesa nel 1899 da Papa Leone XIII. La sua opera più famosa, "Historia ecclesiastica gentis Anglorum", è un punto di riferimento fondamentale per la storia inglese e della Chiesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Beda il Venerabile: il Santo del 25 Maggio e la sua Eredità

Approfondisci con questi articoli

San Pasquale Baylon: il Santo del 17 Maggio e la sua Devozione nel Mondo

San Pasquale Baylon, festeggiato il 17 maggio, è il santo della devozione e dell'eucaristia. Nato in una modesta famiglia contadina, manifestò sin da giovane una forte vocazione religiosa.

San Servazio: il Santo del 13 maggio e la sua eredità spirituale

San Servazio, celebrato il 13 maggio, è un'importante figura cristiana e vescovo di Tongeren nel IV secolo.

A Manoppello Alex Britti e Marco Morandi per le festività in onore del Volto Santo e di San Pancrazio Martire

A Manoppello, dal 16 al 19 maggio, si rinnova l'appuntamento con le festività in onore del Volto Santo e di San Pancrazio Martire.

Altre fonti ne stanno dando notizia

San Beda il Venerabile: il Santo del 25 Maggio e la sua Eredità

Scrive msn.com: San Beda il Venerabile è una delle figure più importanti della storia ecclesiastica inglese e viene celebrato il 25 maggio. Nato nel 673 a Wearmouth, nel Regno di Northumbria, Beda è noto per il suo c ...

Il Santo del 25 maggio. San Beda il Venerabile 25 may 25 #gesù #maria #santi