Salvini sui dazi di Trump | Bruxelles non ha un interlocutore serio

Matteo Salvini, leader della Lega, critica l’approccio dell’Unione Europea riguardo ai dazi imposti dall’amministrazione Trump. Durante un intervento, Salvini ha sottolineato che Bruxelles manca di un interlocutore serio per negoziare accordi commerciali con gli Stati Uniti. La sua analisi si inserisce in un dibattito più ampio sulle tensioni commerciali tra Europa e USA, evidenziando le difficoltà nel trovare un punto di incontro tra le parti.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dei dazi dell’amministrazione Trump ha affermato che l’Unione Europea non ha un interlocutore serio per un accordo. Cosa ha detto Salvini sui dazi di Trump? Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato dell’annuncio del presidente americano Donald Trump di imporre dazi del 50% sui beni provenienti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Salvini sui dazi di Trump: Bruxelles non ha un interlocutore serio

Approfondisci con questi articoli

Salvini: il problema non sono i dazi di Trump ma chi tratta a Bruxelles

Salvini sottolinea che il vero problema non sono i dazi di Trump, ma chi negozia a Bruxelles. In un’analisi del 24 maggio, evidenzia come le trattative internazionali siano compromesse da un’assenza di leadership efficace all’interno dell’UE, lasciando l’Italia e gli altri paesi europei vulnerabili alle manovre di potenze come USA, Cina e altri.

Trump torna a minacciare l’Ue: «Dazi del 50% dal 1° giugno». Bruxelles replica: «Pronti a difenderci»

Donald Trump torna a minacciare l’UE con l’imposizione di dazi del 50% sui prodotti dall’Europa, a partire dal 1° giugno.

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dazi, Salvini: “Se Bruxelles non trova l’accordo è un problema”. E Tajani: “Basta retorica anti-Ue”

Come scrive repubblica.it: Il vicepremier leghista attacca l’Europa: “Se non si arrivasse a un accordo sarebbe un problema”. Pace fiscale “entro l’estate”, sul Ponte “interlocuzione ...

Dazi, l’Europa fa muro: «Il 10% non è un’opzione». L’ira di Trump contro Bruxelles: troppo lenta a trattare

Si legge su ilmessaggero.it: Entrambe le squadre trattano in inglese, ma si sono presto rese conto di parlare due lingue piuttosto diverse. Gli europei quella della diplomazia e della burocrazia, gli americani quella ...

Salvini ha detto che solo la Ue non riesce a fare un accordo con Trump sui dazi

Da askanews.it: Trento, 24 mag. (askanews) – Sul fronte dazi, dopo la minaccia di ieri di Trump, “conto che a Bruxelles qualcuno abbia la linea telefonica diretta, altrimenti ci sarebbero problemi”. Lo ha detto il vi ...