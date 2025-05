Salvini alla Fiera del Vino tra eccellenze locali e impegni per il territorio

La 73ª Fiera del Vino di Polpenazze del Garda ha accolto ieri il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, trasformandosi in un'importante occasione per discutere di impegni per il territorio. Tra stand affollati e un'atmosfera festosa, la manifestazione ha messo in luce le eccellenze locali, celebrando la tradizione vinicola e l'importanza della valorizzazione del patrimonio enogastronomico.

