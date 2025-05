Salvatores rivela | Scudetto? Contento per il Napoli Ora mi auguro la Champions per l’Inter

Gabriele Salvatores, il celebre regista e sceneggiatore napoletano, ha condiviso la sua gioia per lo Scudetto conquistato dal Napoli di Antonio Conte. Sebbene nato in quella città, il suo cuore batte per l’Inter, e in un'intervista ha espresso il desiderio di vedere i nerazzurri trionfare anche in Champions League. Ecco le sue parole che riflettono la passione per il calcio e le sue due squadre del cuore.

Il regista e sceneggiatore italiano, Gabriele Salvatores, nel corso dell'intervista rilasciata all'edizione odierna de La Repubblica ha commentato lo Scudetto vinto dal Napoli di Antonio Conte, lui nato a Napoli ma tifoso interista. Di seguito, le sue parole. LE PAROLE DI SALVATORES – « Sono sinceramente contento per la vittoria del Napoli. Sono nato a Napoli, è la mia seconda squadra. La prima qual è? Sono interista. Però vorrei raccontare perché...

