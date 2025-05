Saltati i mantelli Cosa rende i droni di Kiev così letali

I droni ucraini si sono dimostrati estremamente letali, mettendo in difficoltà le forze russe. Questo nuovo vantaggio deriva da “problemi tecnici” che affliggerebbero i “mantelli invisibili” dell’esercito di Mosca, progettati per camuffare i soldati. I velivoli senza pilota di Kiev stanno superando queste difese invisibili, rivoluzionando il modo in cui si combatte nel conflitto, e rappresentano una minaccia crescente per le truppe russe.

Droni ucraini mai così letali: tutto frutto di alcuni “problemi tecnici” che starebbero affliggendo i ‘mantelli invisibili' dell'esercito russo. I cappotti e coperte progettate per camuffare i soldati del Cremlino infatti sembrano non funzionare contro i velivoli senza pilota di Kiev che, nelle ultime settimane, stanno massimizzando i punti deboli dell'esercito nemico. Secondo quanto ricostruito da Federico Giuliani sulle pagine de Il Giornale infatti i droni ucraini stanno colpendo con sempre più alta precisione nonostante gli accorgimenti studiati dal Cremlino. Il motivo è molto semplice: gli indumenti che nella teoria servirebbero a camuffare o nascondere il calore corporeo, rendendo così chi li indossa invisibili all'ottica infrarossi e la visione notturna degli UAV nemici, soffrirebbero d'efficacia a causa delle tecnologie difettose con cui sono stati costruiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Saltati i mantelli". Cosa rende i droni di Kiev così letali

"Saltati i mantelli dell'invisibilità". Così i droni ucraini hanno fatto strage di soldati russi

I droni ucraini, senza mantelli dell'invisibilità, hanno colpito numerosi soldati russi. Questi ultimi, nonostante cappotti e coperte termiche per nascondersi, faticano a evitare i sensori dei droni.

