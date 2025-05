Salta un’altra panchina in Serie A | è arrivato il comunicato UFFICIALE

Un’altra panchina salta in Serie A: ufficialmente chiuso il rapporto tra l’allenatore e la società. Mentre si avvicinano gli ultimi incontri della stagione, si delineano gli ultimi verdetti di un’annata intensa e combattuta, con i caratteristici brividi della lotta per i piazzamenti europei e un finale ricco di suspense che chiuderà questa appassionante campagna.

Si è ufficialmente chiuso il rapporto tra l’allenatore e la società. È arrivato il comunicato Mancano poche ore alla fine della stagione di Serie A. Stasera si arriverà agli ultimissimi verdetti di un’annata lunga e dispendiosa a cui mancano i piazzamenti europei e l’epilogo avvincente della lotta salvezza. Salta un’altra panchina in Serie A: è arrivato il comunicato UFFICIALE (LaPresse) – Calciomercato.it A catalizzare l’attenzione dei tifosi di ben tre squadre è la volata Champions con l’ultimo posto disponibile al momento occupato dalla Juventus, che viene tallonata dalla Roma e dalla Lazio... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Salta un’altra panchina in Serie A: è arrivato il comunicato UFFICIALE

Netflix, salta tutto: si ferma la nuova stagione di una serie amatissima

Netflix ha deciso di interrompere la nuova stagione di una serie amatissima, scatenando una vivace polemica tra i fan.

Basket, semifinale dei play-off di Serie C: il Perugia parte con il piede giusto ed espugna un Gubbio con la "panchina corta"

Nei playoff di Serie C, il Perugia parte con il piede giusto nella semifinale, conquistando un'importante vittoria a Gubbio con il punteggio di 64-46, nonostante una panchina corta.

Nuovo allenatore Juventus, Serie A e Premier League nel suo futuro: le novità sull’obiettivo per la panchina bianconera

La Juventus è pronta a un futuro di cambiamenti: la ricerca del nuovo allenatore si intensifica, con nomi che circolano sia per la Serie A che per la Premier League.

Salta un'altra panchina in Serie D, il Tivoli esonera Pascucci

Salta un altra panchina in Serie A?