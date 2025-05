Salone del Libro è ancora polemica | il ministro Giuli all' attacco del sindaco Lo Russo

A quasi una settimana dalla chiusura del Salone del Libro 2025, le polemiche continuano a mietere battute. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha rilanciato le tensioni durante il convegno dedicato a Marzio Tremaglia, attaccando duramente il sindaco lo Russo. Una scena che ha riacceso il dibattito sulla gestione e le figure coinvolte nell’evento, mantenendo vivo il fermento attorno a questa importante vetrina culturale.

A quasi una settimana di distanza dalla chiusura dell’edizione 2025 del Salone del Libro le polemiche non si placano. A rilanciarle è stato ieri – sabato 24 ammaggio 2025 – il ministro della cultura, Alessandro Giuli, durante il suo intervento al convegno ‘Marzio Tremaglia. Identità, politica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Salone del Libro, è ancora polemica: il ministro Giuli all'attacco del sindaco Lo Russo

