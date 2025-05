Salerno i volontari di Plastic Free ripuliscono la foce del fiume Irno

In una domenica dedicata alla salvaguardia dell'ambiente, i volontari di Plastic Free sono tornati in azione presso la Foce del fiume Irno. Armati di determinazione e spirito civico, hanno ripulito il tratto tra Torrione e Piazza della Concordia, affrontando un'abbondante presenza di rifiuti. Un merito speciale va ai giovani partecipanti, simbolo di impegno e passione per la tutela del nostro territorio.

Sono tornati in azione, in questa domenica, i volontari di Plastic Free: presso la Foce dell'Irno, dunque, i partecipanti all'iniziativa ambientalista hanno ripulito il tratto tra Torrione e Piazza della Concordia, caratterizzato da rifiuti ovunque. Un plauso per l'impegno ai giovani volontari...

