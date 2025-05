Salerno | agenti di Polizia Penitenziaria in forza al reparto colloqui della casa circondariale sequestrano ingente quantitativo di droga

A Salerno, gli agenti di polizia penitenziaria del reparto colloqui hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga, evidenziando l'impegno costante nel contrastare l'introduzione di sostanze stupefacenti nelle carceri campane. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ha reso nota l'operazione avvenuta venerdì mattina, sottolineando l'importanza di tali interventi per garantire la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

E' continua l'azione di contrasto all'introduzione di droga nelle carceri campane. Ne da notizia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Altro rinvenimento nella mattinata di venerdì quando è stato sequestrato dalla polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Salerno un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Durante un colloquio di un detenuto con la madre gli agenti di polizia.

