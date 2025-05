Salernitana Milan | Dovevamo giocare i playout stanno andando contro la legge! Dalle Lega mi aspetto una cosa

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, si commenta sulla spinosa questione dei playout di Serie B, considerati illegittimi dalla Lega. L’intera situazione sta scuotendo il vertice del calcio italiano, con ripercussioni significative come il possibile ripescaggio della Sampdoria. Con una comunicazione critica, Milan si cimenta nell’analisi di una controversia che rischia di compromettere l’integrità del campionato e di fermentare ulteriormente il panorama calcistico.

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato a margine di un evento della situazione in Serie B, con il possibile ripescaggio della Sampdoria. LE PAROLE – «Ci auguriamo che, negli spareggi, la curva sia lì a sostenerci come ...

