Ryan Reynolds ha ufficialmente proposto alla Disney un film di Guerre Stellari in versione R-Rated Ryan Reynolds ha rivelato di aver ufficialmente proposto un film Star Wars vietato ai minori. Il futuro di Star Wars sembra più luminoso che mai, con il franchise che tornerà sul grande schermo il prossimo anno con The Mandalorian & Grogu. Ma nel frattempo, la Lucasfilm continua a pianificare altri futuri film Star Wars e sembra che lo studio abbia ricevuto una proposta sorprendente. Parlando con Scott Mendelson su The Box Office Podcast, Ryan Reynolds ha rivelato di aver effettivamente proposto alla Disney un film di Star Wars vietato ai minori: “Ho proposto alla Disney: ‘Perché non facciamo un film di Star Wars vietato ai minori? Non deve essere esplicito, non devono esserci personaggi perfetti, ci sono tantissimi personaggi che potreste usare’. 🔗 Leggi su Cinefilos.it