Ryan Gosling valutato da Kevin Feige per interpretare Johnny Blaze in Avengers | Doomsday nel MCU

Negli ultimi giorni, l'attenzione degli appassionati del Marvel Cinematic Universe è stata rapita da una notizia clamorosa: Ryan Gosling sarebbe stato valutato da Kevin Feige per interpretare Johnny Blaze, alias Ghost Rider, in "Avengers: Doomsday". I Marvel Studios, insieme ai fratelli Russo, puntano a includere il leggendario anti-eroe in questo nuovo capitolo, promettendo di arricchire ulteriormente l'universo Marvel con una figura iconica e carismatica.

Negli ultimi giorni è emersa una notizia che ha catturato l'attenzione degli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto riportato, i Marvel Studios e i fratelli Russo lavorerebbero per includere Ghost Rider nel nuovo capitolo degli Avengers, intitolato Avengers: Doomsday. Il film, che si preannuncia ricco di riferimenti al multiverso, cercherebbe di introdurre il leggendario

Preparazione insolita di michelle williams e ryan gosling per il film drammatico del 2010

Nel film drammatico del 2010 "Blue Valentine", Michelle Williams e Ryan Gosling hanno adottato metodi di preparazione insoliti per immergersi profondamente nei loro ruoli.

Ryan Gosling e Michelle Williams hanno vissuto insieme per le riprese di Blue Valentine: "È stato orribile"

Ryan Gosling e Michelle Williams hanno condiviso un intenso periodo di convivenza durante le riprese di Blue Valentine, un'esperienza che Michelle ha descritto come difficile e difficile da affrontare.

“Vivere con Ryan Gosling è stato orribile. Abbiamo imparato a darci fastidio a vicenda”: la confessione di Michelle Williams

Michelle Williams rivela che vivere con Ryan Gosling, durante le riprese di "Blue Valentine", è stata un’esperienza difficile, caratterizzata da continue??difformità.

