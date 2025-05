Russia-Ucraina soldati russi tornano a casa dopo scambio di prigionieri

Dopo uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, un gruppo di soldati russi torna a casa, salendo su un autobus. Con 303 prigionieri scambiati da ciascuna parte, il totale raggiunge mille. Il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato la conclusione di questa operazione, portando speranza di un passo verso la pace e il ritorno dei militari alle loro famiglie.

Un gruppo di soldati russi sale su un autobus che li riporterĂ a casa dopo essere stati liberati dalle forze armate ucraine. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che con l’ultimo scambio di 303 prigionieri per parte, Russia e Ucraina hanno completato lo scambio di mille prigionieri per parte concordato a Istanbul. “In conformitĂ con gli accordi russo-ucraini raggiunti il 16 maggio a Istanbul, per il periodo dal 23 al 25 maggio, le parti russe e ucraine hanno effettuato uno scambio secondo la formula di 1.000 per 1.000 persone”, ha affermato il ministero, citato da Interfax. Anche l presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato la piena attuazione dell’accordo... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia-Ucraina, soldati russi tornano a casa dopo scambio di prigionieri

Scopri altri approfondimenti

Ucraina, soldati russi all'attacco col Porsche Cayenne: il video virale

Un video virale mostra soldati russi all'attacco sulla fronte ucraina, sorprendendo con un'azione insolita: un Porsche Cayenne di lusso usato come veicolo bellico tra i mezzi cingolati.

Sumy, missili russi sul poligono: "Inceneriti", strage di soldati

Un attacco missilistico russo su un poligono nella regione di Sumy ha causato la morte di sei soldati ucraini e il ferimento di oltre dieci.

Ucraina, soldati russi all’attacco nella regione di Belgorod su Porsche Cayenne, accompagnati da moto da enduro e golf cart - VIDEO

Nel video diffuso sui social russi, un Porsche Cayenne guidato da un soldato russo, armato di cartucciera, si dĂ battaglia all'attacco ucraino nella regione di Belgorod.

Approfondimenti da altre fonti

Russia-Ucraina, soldati ucraini liberati tornano in patria

msn.com scrive: Russia-Ucraina: i soldati ucraini liberati tornano in patria. Sabato la Russia e l’Ucraina hanno scambiato altre centinaia di prigionieri, nell’ambito di un importante scambio che ha rappresentato un ...

VIDEO Russia-Ucraina, soldati ucraini liberati tornano in patria

Come scrive informazione.it: Il rilascio nell'ambito di uno scambio di prigionieri con Mosca Russia-Ucraina: i soldati ucraini liberati tornano in patria. Sabato la Russia e l’Ucraina hanno scambiato altre centinaia di prigionier ...

Russia-Ucraina, secondo scambio di prigionieri: quanti tornano a casa

Come scrive iltempo.it: Avvenuto il secondo scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev. Russia e Ucraina hanno annunciato il rilascio di 307 militari per parte dopo ...

Ucraina, 63 prigionieri di guerra rilasciati tornano in Russia