Russia pioggia di fuoco e strage a Kiev | quali armi ha usato Putin

La Russia ha lanciato una pesante offensiva su Kiev, coinvolgendo armi di tipo intenzionale e causando una strage tra civili e infrastrutture. Durante la notte, l'attacco mirato ha provocato danni significativi nella capitale ucraina, alimentando la tensione nel conflitto in corso. Quali armi ha usato Putin in questa aggressione? E quali sono le conseguenze di questa nuova offensiva?

Una pioggia di fuoco su Kiev, un attacco giudicato "intenzionale" ad abitazioni e infrastrutture civili. Pesante il bilancio dell'ultima offensiva russa nella notte contro la capitale dell'Ucraina nel secondo giorno di scambi di prigionieri: secondo i funzionari regionali, gli attacchi aerei hanno ucciso almeno 13 persone e ferito 56 civili in tutto il Paese. Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato 250 droni e 14 missili balistici solo contro Kiev, provocando incendi in edifici residenziali. Almeno 14 persone sono rimaste ferite nella capitale. E' uno dei più grandi attacchi aerei combinati c ontro la cittĂ Â dall'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it