Russia | Elicottero di Putin attaccato da droni mentre era nel Kursk

Durante una visita nella regione di Kursk il 20 maggio, l'elicottero di Putin è stato attaccato da droni ucraini, secondo quanto rivelato dal comandante della difesa aerea russa Yuri Dashkin. L'incidente sottolinea le tensioni crescenti tra Russia e Ucraina, evidenziando la vulnerabilità delle autorità russe in aree strategiche. La vicenda suscita preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità della regione in un contesto di conflitto in evoluzione.

(Adnkronos) – Durante la sua visita nella regione di Kursk, lo scorso 20 maggio, l'elicottero del presidente russo Vladimir Putin si sarebbe ritrovato al centro di un massiccio attacco di droni ucraini. A rivelarlo è il comandante della divisione di difesa aerea russa Yuri Dashkin nel programma Vesti Nedeli sul canale televisivo Rossiya 1.

Elicottero di Putin attaccato dai droni ucraini, cosa è successo al presidente russo

Durante una visita nella regione di Kursk il 20 maggio, l'elicottero di Vladimir Putin è stato oggetto di un’attacco di droni ucraini.

L’elicottero di Putin sfugge all’attaccato di droni ucraini. La rischiosa visita nel Kursk dello zar

Roma, 25 maggio 2025 – Durante una visitazione nel Kursk, l’elicottero di Vladimir Putin è stato improvvisamente colpito da droni ucraini, rischiando una tragica conclusione.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è

Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Elicottero di Putin attaccato dai droni ucraini, cosa è successo al presidente russo

Da msn.com: L'elicottero su cui il presidente russo ha compiuto la sua recente visita il 20 aprile nella regione del Kursk sarebbe stata «bersaglio» di ...

Russia: "Elicottero di Putin attaccato da droni mentre era nel Kursk"

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Durante la sua visita nella regione di Kursk, lo scorso 20 maggio, l'elicottero del presidente russo Vladimir Putin si sarebbe ritrovato al centro di un massiccio attacco di droni ucrain ...

Zelensky: 'Serve una pressione forte sulla Russia'. Mosca: 'Elicottero con Putin bersaglio di droni ucraini nel Kursk'

Scrive ansa.it: Il presidente ucraino: 'Nella notte su di noi 300 droni e 70 missili in 12 regioni. Fra i morti anche bambini'. Kallas: 'Abbiamo bisogno della più forte pressione internazionale sulla Russia affinché ...