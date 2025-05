Rugby | Il Modena trionfa al Memorial Sanzio Togni di Cesena

Il Modena ha vinto il Memorial Sanzio Togni di Cesena, torneo Under 16 disputato il 18 maggio allo stadio del rugby. Le gare, intense e tecnicamente anche di alto livello, hanno visto la partecipazione di sei squadre, attirando un buon pubblico. La competizione si è conclusa con un successo per il Modena, confermando il talento e l’impegno delle giovani promesse del rugby. Un evento che ha promosso sport e agonismo tra i giovani atleti.

Domenica 18 maggio, allo stadio del rugby di Cesena si è disputato il terzo torneo Under 16 Città di Cesena Memorial Sanzio Togni. Le gare sono state avvincenti e competitive grazie al buon livello tecnico delle sei squadre partecipanti che hanno richiamato anche una bella cornice di pubblico. Alla fine dei due gironi di qualificazioni e delle varie finali, il Cesena Rugby 1970 Fc si è classificato al sesto posto, dietro al Rugby Fano, a Valdarno, al Ravenna al Mirano e al Modena che ha alzato il trofeo, celebrando la vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rugby: Il Modena trionfa al Memorial Sanzio Togni di Cesena

