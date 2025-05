Rudy? Ora dico tutto Amici 24 furia TrigNo sull’insegnante | perché il rapporto tra loro non è mai decollato

Rudy ora Dico Tutto, amici 24, Furia Trigno e il rapporto teso con l’insegnante: il percorso di Trigno ad Amici è stato segnato da diffidenza, crescita e riscatto. Dall’iniziale sfida ai talent show alla vittoria, il giovane artista ha condiviso, in un’intervista a Today, le sue emozioni e le sfide affrontate nella scuola più famosa d’Italia.

Dall’iniziale diffidenza verso i talent show alla vittoria ad Amici, il percorso di TrigNO è stato un viaggio di crescita, consapevolezza e riscatto. Il giovane artista, in un’intervista rilasciata a Today, ha ripercorso senza filtri la sua esperienza all’interno della scuola più famosa della tv italiana, parlando delle sue difficoltà iniziali, del rapporto con i professori e della svolta che gli ha cambiato la prospettiva. >> “Il mio cuore è spezzato”. Lutto per Elisabetta Canalis, la notizia ha travolto tutta la sua famiglia “Prima di entrare avevo un pregiudizio verso i talent”, ha ammesso senza mezzi termini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

